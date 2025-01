Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione post alluvione, prolungata l’apertura dello sportello

In accordo con la struttura commissariale, il Circondario ha prolungato anche per il mese di febbraiopubblico dedicato alla. I cittadini, le imprese e i tecnici impegnati negli interventi di ripristino potranno continuare a interfacciarsi direttamente con i rappresentanti della struttura commissariale e di Invitalia. Lo, al terzo piano della sede del Circondario, al civico 27 di via Boccaccio a Imola, sarà aperto al pubblico, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, nelle seguenti giornate: mercoledì 5 febbraio; mercoledì 12 febbraio; mercoledì 19 febbraio; mercoledì 26 febbraio. "Al fine di poter usufruirepubblico – fanno sapere dal Circondario –, occorre fissare un appuntamento, telefonando al numero 0542-603246/ 0542-603263 (tutte le mattine dal lunedì al venerdì) o inviando una richiesta alla e-mail@nuovocircondarioimolese.