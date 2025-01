Unlimitednews.it - Ricerca, nuovi approcci per studiare il neurosviluppo

ROMA (ITALPRESS) – Un gruppo di scienziati internazionali di Human Technopole e dell'Università degli Studi di Milano ha sviluppato e verificato l'efficacia di uno innovativo perlo sviluppo del cervello umano di più individui contemporaneamente in singoli organoidi. Si tratta di modelli che riproducono in laboratorio i principali processi cellulari delumano. Gli scienziati hanno inoltre sviluppato un nuovo metodo computazionale per quantificare l'identità genetica delle singole cellule profilate da più individui contemporaneamente.