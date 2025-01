Viterbotoday.it - Riaperte le poste di Canino, c'è anche il sistema antirapina

Leggi su Viterbotoday.it

Ledihanno riaperto nella loro sede storica, in via Giuseppe Garibaldi 31. Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto "Polis – Casa dei.