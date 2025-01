Liberoquotidiano.it - "Reggiseno e slip a vista", Elettra Lamborghini incendiaria: scandalo a Sanremo?

Un uragano sexy sta per abbattersi sull'Ariston, per la gioia di telespettatori e utenti social., sulla sua seguitissima pagina Instagram, ha pubblicato foto e video fornendo ai suoi follower qualche anticipazione sui look, clamorosi, con cui salirà sul palco dell'imminente Festival di. Accanto a Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, l'esuberante ereditiera, influencer e popstar emiliana si concede una "passerella improvvisata" che manda letteralmente in estasi i fan. Si parte du abito da sera rosso/bordeaux, monospalla, elegantissimo, che mette in risalto le sue forme giunoniche. La gran serata è quella di giovedì 13 febbraio. Possibile che l'autrice di tormentoni trash come Pem pem e Pistolero proponga al pubblico sanremese anche l'abito brillantinato che tanto è piaciuto ai suoi fan, almeno a giudicare dai commenti al post.