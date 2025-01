Linkiesta.it - Quei garantisti che confondono Berlusconi con Orbán

Giorgia Meloni torna ad attaccare i magistrati, accusandoli di voler governare senza passare dalle elezioni, mentre tutto il centrodestra prende di mira il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi. Si va dalla richiesta dei membri laici del Csm di aprire un fascicolo contro di lui agli articoli della stampa di area per screditarlo, ad esempio con la risibile storia del diritto all’aereo di stato che il governo gli avrebbe tolto come vera motivazione dell’indagine. È una tecnica che abbiamo già visto all’opera, con successo, nel caso della giudice Apostolico, presa di mira per le sue decisioni sui migranti, e che non andrebbe confusa con la vecchia polemica tra politica e magistratura degli anni delsmo. È evidente che Meloni sta tentando di alimentare questo equivoco per politicizzare il caso Almasri e farne la base della sua campagna sulla riforma della giustizia.