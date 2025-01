Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prima prova discesa Garmisch, startlist, streaming

Non è ancora tempo di pensare ai Campionati Mondiali di Saalbach e la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-2025 ci propone ancora un’ultima tappadel “rompete le righe” verso la località austriaca che diventerà protagonista assoluta lungo il corso delle prossime due settimane.LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 11.30Il comparto maschile infatti, dopo la doppietta tecnica di Schladming si sposta a-Partenkirchen (Germania) per una delle tappe più classifiche della Coppa del Mondo, solitamente posizionata al termine del mese di gennaio. Il programma vedrà lanella giornata di domenica 2 febbraio alle ore 11.30. Si inizierà, sempre alle ore 11.30 con ladellasulla pista Kandahar, mentre domani al medesimosi replicherà in vista della gara vera e propria.