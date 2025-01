Agrigentonotizie.it - "Presi in auto con due pistole pronte per sparare": in carcere solo il conducente, liberi gli altri tre indagati

Leggi su Agrigentonotizie.it

Arresto convalidato per tutti maildell', dentro la quale sono state trovate dueper, resta in: glitre- che si sono difesi raccontando al gip di averechiesto un passaggio all'amico per andare a comprare le sigarette senza.