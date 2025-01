Vanityfair.it - Premio Bagutta, vince Vittorio Lingiardi con «Corpo, umano»

Il, il più antico riconoscimento letterario italiano, quest'anno, per la sua 99ª edizione, va a un libro scritto da uno psichiatra, che parla di sé e di tutti noi. A Marta Lamalfa, un riconoscimento per l'Opera Prima, per il suo «L'isola dove volano le femmine»