Preghiera rock del Giubileo Pater Noster qui ES di Igor Nogarotto

Musica, danza, spiritualità, cultura, speranza, pace, sono questi gli ingredienti del progettoqui ES, pensato per i giovani, ideato dal cantautoreper il2025, che viene inaugurato dal Santo Padre il 24 dicembre.“La scelta di cantare il Padre Nostro in latino, con sonorità moderne e radiofoniche, l’ho fatta per veicolare in modo immediato ai giovani un messaggio sociale di pace e di cultura: la musica e il ballo hanno il potere di arrivare direttamente al cuore, senza filtri” dichiara. Il testo del brano è quello sacro della, in latino, interpretato con melodia e arrangiamenti in chiave. Il video è girato in una Roma che mostra tutta la sua bellezza e che vede come protagonista una Suora danzante, interpretata dalla performer Giorgia Schirone (già nel team di Fiorello a Viva Rai2) che spiega: “Questa iniziativa porta in sé aria di novità e questo secondo me trascina anche la mia generazione verso questo mondo spirituale, contagiandola positivamente“.