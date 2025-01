Agi.it - Posta sui social la foto di un lifting, chirurgo estetico nei guai

AGI - Una sanzione di 20mila euro è stata comminata dal Garante Privacy a unper aver pubblicato sul proprio profilo Instagram ledi una paziente prima e dopo un intervento didel volto, senza avere peraltro acquisito il consenso alla diffusione delle immagini. L'Autorità, si legge nella newsletter del Garante, è intervenuta a seguito del reclamo della paziente che lamentava la pubblicazione, sul profilodel medico, diche la ritraevano in modo riconoscibile durante l'operazione. Nel corso dell'istruttoria, il medico ha affermato che le immagini fossero state scattate per uso interno e che la pubblicazione fosse dovuta a un equivoco legato alla gestione dei consensi tra i diversi professionisti coinvolti nell'intervento: una giustificazione ritenuta "non sufficiente" dal Garante il quale ha dichiarato "illecito" il trattamento dei dati sanitari della paziente, in quanto "effettuato al di fuori delle finalità di cura in violazione della normativa privacy".