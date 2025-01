Pisatoday.it - Pontedera, si masturba in auto nelle zone di passaggio di minorenni: 24enne arrestato

Leggi su Pisatoday.it

Nei giorni scorsi, personale della Sezione Anticrimine del Commissariato di Polizia diha denunciato in stato di libertà undella Valdera per il reato di atti osceni in luogo pubblico, aggravati perché commessiimmediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da.