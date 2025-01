Quotidiano.net - Ponte sullo Stretto: strategico per riqualificazione e investimenti, dice Salvini

La realizzazione delsi conferma strategica per riqualificare, investire e migliorare il territorio, anche in aree che negli ultimi anni non hanno avuto l'attenzione che invece meritano. La nostra convinzione è che ilsarà un modello per tutta Europa e non solo, garantendo benefici economici a tutta Italia. Lo afferma in una nota il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo, dopo la firma del protocollo d'intesa per il potenziamento infrastrutturale e la rigenerazione di aree del gruppo Fs a Messina.