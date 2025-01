Ilrestodelcarlino.it - Pompieri in azione per salvare un gatto. Non riusciva a scendere da un grosso pino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è stato parecchio movimento di vigili del fuoco in via Padre Faustino a Cupra Marittima. Nella tarda mattina la proprietaria di un‘casalingo’ ha dovuto chiedere l’intervento deiper trarre in salvo il suo felino che si era arrampicato su unnel giardino della sua abit. Ilera uscito per fare un giretto attorno casa, poi ha iniziato arrampicarsi sulla grande pianta raggiungendo un’altezza considerevole, tanto da essere raggiunto con difficoltà dai vigili del fuoco con l’impiego dell’autoscala. Il felino era in seria difficoltà poiché noned era tanto spaventato che gli operatori dei vigili del fuoco a fatica sono riusciti a staccarlo dal ramo dove aveva infilato gli artigli. Sono eventi che capitano ogni tanto, ma l’invito ai cittadini è di chiamare sempre il 112 anche per questo genere di interventi, poiché tutto deve sempre passare attraverso la centrale operativa unica.