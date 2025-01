Chietitoday.it - Pistole, fucili e carabine ereditati da nonni e genitori cacciatori: denunce in Abruzzo

Leggi su Chietitoday.it

Otto persone sono state denunciate a Pescasseroli, nell'aquilano, per detenzione non autorizzata di armi.Secondo quanto riporta l'agenzia LaPresse, i denunciati non avevano licenza né porto d'armi in quanto 'eredi' di alcunidel posto. Ma il non aver dichiarato armi e munizioni dei.