Lapresse.it - Pina Picierno finisce sulla tv di stato russa: “La mia foto accanto a quella di Goebbels”

Una contestazione da parte di gruppi di estrema sinistra filo-russi a Bologna contro la vicepresidente del Parlamento europeoin prima seratatv di. Questa volta l’esponente del Pd, venuta a conoscenza della trasmissione ieri sera, decide di denunciare l’accaduto e la violazione delle sanzioni. Le immagini mostrano un raduno di poche decine di persone, con bandiere di Rifondazione comunista, manifesti contro la Nato e volantini contro il Pd e la sua lotta alla disinformazionesu cui appare ladiaccostata a quello del gerarca nazista Joseph.Last night, Russia’s state-run Channel One, despite being under sanctions, dedicated a prime-time report to a gathering of just 20 people protesting my initiatives to counter Russian disinformation in Italy.