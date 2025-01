Europa.today.it - Pignoramenti veloci per chi non paga Imu e Tari: bastano 60 giorni

Leggi su Europa.today.it

Finalmente ci siamo. La riforma fiscale si avvicina sempre di più alla meta e l'ultima bozza del decreto contiene diverse novità che riguardano soprattutto le procedure di riscossione dei tributi comunali non versati, come lae l'Imu. In particolare, il nuovo impianto prevede una sostanziosa.