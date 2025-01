Bresciatoday.it - Piano Aria e Clima, al Teatro Borsoni la presentazione con Luca Mercalli

Leggi su Bresciatoday.it

Il 2025 è, per Brescia, l'anno del Pac, il. Cuore della strategia ecologica cittadina, il documento dovrà dettare la linea per affrontare la transizionetica, e per farlo come collettività: per questo, la Loggia ha immaginato un percorso partecipato di un anno, con.