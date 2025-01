Ilrestodelcarlino.it - Pestaggio, faranno 300 ore di volontariato

In due fanno la messa alla prova, 300 ore di, in tre hanno proposto una offerta risarcitoria e altri due invece sono finiti a dibattimento nel processo in cui sono accusati di lesioni personali in concorso. E’ finito nelle aule di giustizia ilavvenuto in piazza del Papa il 14 giugno del 2020. Vittima un 26enne di origine albanese. In sette, albanesi anche loro, si sarebbero accaniti contro il connazionale che conoscevano appena fino a rompergli il naso e a mandarlo in ospedale con una prognosi di 25 giorni. Una sorta di spedizione punitiva, ad opera di ragazzi tra i 23 e i 28 anni. Ieri mattina in tribunale, davanti al giudice Matteo Di Battista, sono stati sentiti i primi testimoni dell’accusa tra cui anche la ragazza della vittima che ha raccontato come prima delin piazza c’era stato un precedente, nel pomeriggio, a bordo di un autobus.