Bolognatoday.it - Perseguitata nella sua casa: la paura di Giovanna a Vergato

Leggi su Bolognatoday.it

De Felice, parrucchiera di 44 anni, ha deciso lo scorso aprile di lasciare Bologna per trasferirsi ae comprare una, sperando in un nuovo inizio. Ma, come ha raccontato a varie testate, in pochi mesi la sua vita è cambiata radicalmente: "Uno sconosciuto mi ha preso di mira e.