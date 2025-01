Fanpage.it - Perché sempre più bambini nascono prematuri: la risposta di uno studio sulle microplastiche

Leggi su Fanpage.it

Unoha rilevato che la concentrazione diè in media maggiore nella placente dei natiche in quelle dei nati a termine. Un dato che sembra in contraddizione con la stessa durata della gravidanze, indicando un possibile collegamento tra il rischio di nascita prematura e l'esposizione alle