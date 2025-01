Foggiatoday.it - 'Per enrico, per esempio", la presentazione del libro a San Nicandro Garganico

Leggi su Foggiatoday.it

A conclusione delle celebrazioni per il 40esimo anniversario della morte diBerlinguer storico segretario del Partito Comunista Italiano, Sanospita ladeldi Pierpaolo Farina dal titolo 'Per, Per' che si terrà sabato 25 Gennaio alle.