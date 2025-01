Chietitoday.it - Penalizzazione per il Chieti: il club scivola in classifica, le parole del presidente Di Labio

Leggi su Chietitoday.it

Brutta notizia per il, penalizzato di un punto dal Tribunale Federale Nazionale per irregolarità amministrative legate a mancati pagamenti all’ex viceallenatore Matteo Pizii. Contestualmente, Marco Serra è stato inibito per sei mesi.Serra, legale rappresentante del “vecchio”