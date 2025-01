Lanazione.it - “Pedana inadatta per il Giglio. È troppo invasiva“

“Credo che non serva a nessuno fare polemica sullaper disabili non utilizzata al Teatro delGiacomo Puccini. Sono sempre bene accette possibili soluzioni per risolvere problematiche reali, ma a volte è necessario valutare bene tutte le conseguenze che comportano”. A dirlo è il capogruppo di maggioranza, Elvio Cecchini, che risponde così al presidente di Luccasenzabarriere, Domenico Passalacqua. “Gli scivoli donati – dice Cecchini – sono ingombranti e difficilmente gestibili dal personale, perché sono molto invasivi e per certi aspetti anche discriminanti. Prima di donarli, era necessario valutare quanto e come la loro presenza ostacolasse le vie di fuga e, più in generale, il flusso di spettatori in concomitanza con gli spettacoli. Appurato che questa dinamica non era stata presa in considerazione e che l’installazione temporanea poteva causare incidenti, lanon è stata utilizzata”.