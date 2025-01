Ilgiorno.it - Paura a Bobbio, sciatore di 25 anni collassa all’improvviso nel rifugio: dopo prima era caduto in pista

Leggi su Ilgiorno.it

Barzio (Lecco), 31 gennaio 2025 – È, ha picchiato la testa, ma si è rialzato da solo e ha ripreso a sciare, come se nulla fosse ac. Poco, mentre stava entrando alper mangiare qualcosa, è peròto sulla porta di ingresso. Unodi 25quest'oggi è stato soccorso ai Piani di, il comprensorio sciistico della Valsassina. È svenuto a terra all'improvviso, mentre stava entrando alCampelli. Pocoil 25enne eradurante una discesa sugli sci. Lo hanno soccorso per primi i soccorritori delle piste di sci, ma non dava cenno di ripresa e per questo sono intervenuti anche i soccorritori dell'eliambulaza di Areu di Bergamo. Losi è poi ripreso.essere stato stabilizzato è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo.