Quotidiano.net - Patti Smith, il malore poi canta in sedia a rotelle

Paura per. Lante è caduta a terra durante una performance in Brasile, al Teatro Cultura Artistica di San Paolo., 78 anni, si stava esibendo con il gruppo berlinese Soundwalk Collective, in cui recita i suoi scritti con un accompagnamento musicale.è svenuta circa tenta minuti dopo l’inizio dell’evento, mentre leggeva un articolo sulla crisi climatica. Dopo essere caduta, è stata portata nel backstage su unaè tornata sul palco per scusarsi di aver dovuto interrompere la performance e hato con il pubblico, seduta sulla, due dei suoi più grandi successi: Wing e Because the night. Successivamenteha rassicurato tutti con un messaggio diffuso via Instagram: "Sto bene. La stampa e i social media hanno diffuso un resoconto del tutto esagerato.