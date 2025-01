Liberoquotidiano.it - Patti Smith, il malore in Brasile: crolla a terra sul palco

Leggi su Liberoquotidiano.it

perta adurante un'esibizione a San Paolo, in. La cantante si è poi ripresa e ha rassicurato i fan, dicendo di stare "bene" scusandosi con il pubblico per aver terminato in anticipo il suo spettacolo. “Salve a tutti. Mi dispiace molto. Non vedevo l'ora di essere qui. Purtroppo mi sono ammalato e il medico ha detto che non posso finire. Quindi dovremo trovare una soluzione. E mi sento molto male”, ha dettotornata sulsu una sedia a rotelle. Poi insieme al pubblico ha intonato "Because the night" a cappella.