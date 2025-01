Ilgiorno.it - Parroco di 89 anni aggredito in piazza finisce all’ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

Disavventura per don Virgilio Fenaroli, 89emerito di Gromo, Valle Seriana, vittima di un’aggressione ieri in tarda mattinata. L’episodio è avvenuto nel centro di Gromo, inDante, intorno a mezzogiorno. L’aggressore è un giovane del paese che soffrirebbe di problemi psichici. Secondo una prima ricostruzione, don Virgilio stava attraversando laalla guida della sua auto quando il giovane lo ha fermato, costringendolo a scendere per poi aggredirlo con calci e pugni. Alcuni passanti sono intervenuti. È arrivata un’ambulanza che, dopo le prime cure, ha trasportato ildi Piario. È stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Clusone che hanno rintracciato il giovane. La sindaca Sara Riva ha disposto un trattamento sanitario obbligatorio.