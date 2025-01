Noinotizie.it - Parma-Lecce 1-3 Calcio

Leggi su Noinotizie.it

Ilha ottenuto auna vittoria fondamentale in chiave salvezza. Primo tempo terminato con un gol per parte, poi i salentini hanno preso il largo nel finale di gara. Ilora in classifica del campionato didi serie A si trova a quota 23 punti e stacca di tre lunghezze proprio gli emiliani.Serie C girone C: fra gli anticipi odierni Cavese-Team Altamura 1-1 e Giugliano-Foggia 2-1. L'articolo1-3 proviene da Noi Notizie..