Temporeale.info - Parcheggio strisce blu, addio alla multa: in questo caso non va pagata!

Leggi su Temporeale.info

Una serie di situazioni da tenere bene a mente per ogni automobilista, in questi casi laper ilirregolare sulleblu non vaSi sa, trovareè un vero e proprio tormento quotidiano per tantissimi automobilisti. Li si vede spesso girovagare per minuti interminabili in cerca di un posto libero . L'articoloblu,: innon va! Temporeale Quotidiano.