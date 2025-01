Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2025: nel weekend l’undicesima giornata di regular season

Si svolge nel week-enddelladel campionatodiA1 di. Quattro gli appuntamenti al sabato, un posticipo televisivo la domenica.Trasferte per le prime della classe: la SIS Roma affronta il Brizz Nuoto, mentre per L’Ekipe Orizzonte viaggio in Calabria contro il Cosenza. Domenica la sfida di cartello è quella che vede opposte Trieste e Padova.Andiamo a scoprire nel dettaglio i match con il programma completo.UNDICESIMASabato 1 febbraio14.00 Smile Cosenza-L’Ekipe Orizzonte17.00 Brizz Nuoto-SIS Roma18.30 Lazio Nuoto-Vela Nuoto Ancona18.30 Rapallo-AGN Energia Bogliasco 1951Domenica 2 febbraio14.40Trieste-Plebiscito Padova – live su Raisport +HD