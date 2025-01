Casertanews.it - Palazzo a rischio crollo, nel mirino finisce anche la Parrocchia

Leggi su Casertanews.it

Con un’ordinanza sindacale urgente, il Comune di Mondragone ha disposto la messa in sicurezza immediata di un edificio sito in via Duca degli Abruzzi, evidenziato come pericolante dopo un sopralluogo tecnico. L'immobile comprende diversi subalterni, tra cui alcuni di proprietà delladi.