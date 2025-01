Formiche.net - Pace e benessere tra Europa e Asia? Ankara spinge sul Middle Corridor

Come potrà il, cerniera traed, contribuire alla pax nei settori di guerra? Ancora una volta uno spunto in questo senso proviene dalla Turchia, che lo ha definito la rotta commerciale più affidabile, rapida e conveniente che collega l’e l’. L’occasione è un vertice tra ministri degli esteri di Turchia, Azerbaigian e Uzbekistan che, seppur denso di analisi tecniche e di caratura commerciale-logistica, si rivela un utile momento di riflessione, sia su come la nuova infrastruttura potrà garantire collegamenti e interlocuzioni, sia sul relativo portato politico, con la partita parallela del Corridoio Imec.Il ruolo tripartito“La rotta più affidabile, veloce ed economica traedè il corridoioCentrale-Mar Caspio-Caucaso Meridionale-Turchia”, ha affermato il ministro degli esteri turco, Hakan Fidan, in una conferenza stampa congiunta con i suoi omologhi azero e uzbeko.