Laverita.info - Ostaggi liberati nella calca, ira di Netanyahu

La folla accorsa ad assistere al rilascio di altri sette rapiti ha premuto sui Suv, scattando foto e girando video tra le urla dei miliziani per farli spostare. Poteva finire in tragedia. Bibituona: «Orribile, ai mediatori ho fatto sapere che non accetteremo più scene simili».