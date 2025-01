Bergamonews.it - Oriocenter: fatturato in crescita +5%, nuove aperture con Brooks Brothers e Camper

Leggi su Bergamonews.it

, il Selected Stores più grande d’Italia conferma il suo ruolo di punta nel panorama retail italiano, come dimostra il primato che ormai gli viene riconosciuto da diversi anni dall’Osservatorio Non Food di GS1 Italy che, anche nel 2024, ha premiato il Mall bergamasco con il primo posto dei centri commerciali più attrattivi d’Italia. Un primato prestigioso che premia il Mall per la sua capacità unica di attrarre visitatori e posizionarsi come punto di riferimento per lo shopping in Italia.Ingli ingressi: +3,10% rispetto al 2023Nel 2024ha registrato un aumento del 3,10% negli ingressi rispetto al 2023, confermandone l’attrattività, sia per i clienti locali che per i turisti, anche grazie alla vicinanza con l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Il Mall ha visto una continuadel flusso di visitatori provenienti da province limitrofe e da clientela internazionale, con un numero sempre crescente di stranieri che scelgonocome destinazione per lo shopping e l’intrattenimento.