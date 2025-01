Anconatoday.it - Offese e picchiate per avere la droga: "Ti sotterro". Scatta l’arresto per un 43enne

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Dipendevano da lui per fare uso di stupefacenti e per questo avrebbero subito percosse,, minacce e anche il ferimento con un coltello con cui una sarebbe stata colpita alle natiche, l’altra alle gambe. Dopo i soprusi, una li avrebbe subito in tre anni di convivenza, l’altra in.