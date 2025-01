Bresciatoday.it - Non rispetta la precedenza e travolge un'auto che finisce ruote all'aria

È di due donne ferite e ricoverate in ospedale il bilancio dell'incidente di giovedì mattina, dal quale sono emersi ulteriori dettagli, sulla Strada provinciale 668, in quel tratto Via Trivellino, in territorio di Lonato del Garda e ai confini con Calcinato. Lo schianto è avvenuto prima delle 7.