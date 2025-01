Non pagano cartelle esattoriali per 25 milioni | denunciati in cinque

Ilgiorno.it - Non pagano cartelle esattoriali per 2,5 milioni: denunciati in cinque

Milano, 31 gennaio 2025 – A fronte della notifica diper oltre 2,5di euro emesse dopo il mancato pagamento delle precedenti, una società di capitali avrebbe ceduto in poco tempo, per ben due volte, i propri principali asset, costituiti da un complesso immobiliare del valore di oltre 2,2di euro, a società intestate a soggetti di comodo. È così che nell'ambito di un'attività di Polizia Giudiziaria delegata dalla Procura il Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia, ha svolto indagini su una società operante nel settore dell'abbigliamento all'ingrosso e gli immobili sono stati sequestrati. Per la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte il pubblico ministero ha emesso infatti un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza che è stato convalidato dal gip ed eseguito con la trascrizione nei registri immobiliari ponendo così un vincolo al potere di alienare e disporre degli immobili.