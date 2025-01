Leccotoday.it - Noleggio con conducente: disponibili a Lecco due nuove licenze

Leggi su Leccotoday.it

con, asonodue. La giunta comunale ha approvato infatti lo schema di bando pubblico per il rilascio di due autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (noto anche comecon), che andranno a.