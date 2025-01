Movieplayer.it - Noah Centineo protagonista del thriller Listen prodotto da Will Smith

Leggi su Movieplayer.it

In contemporanea con il lancio della seconda stagione di The Recruit,si unisce alda. In parallelo al lancio della seconda stagione della sua serie Netflix The Recruit,ha firmato per recitare e produrre, un nuovopsicologico. Il film segna il debutto alla regia di Brian Birch, che dirigerà il progetto da una sceneggiatura originale scritta da lui stesso.dai Westbrook Studios di, Bound Entertainment e Arkhum Productions di. Attualmentee produttore esecutivo di The Recruit,è pronto a fare il suo ingresso anche nel mondo del, con la seconda stagione della serie disponibile da oggi su Netflix. Tra i suoi progetti .