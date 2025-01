Lanotiziagiornale.it - Nei sondaggi il vittimismo di Meloni paga: nella settimana della guerra alla magistratura Fratelli d’Italia guadagna consensi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Su un punto Giorgiasembra aver ragione: lo scontro aperto con lasul caso Almasri sembra rafforzare il governo. Gli ultimi– come mostra la rilevazione Youtrend per Agi – evidenziano in effetti un aumento dello 0,5% perin cui la presidente del Consiglio si è scagliata contro i giudici per l’indagine sul caso Almasri. Proprio sulla base di questa rilevazionesembra aver parlato dell’aumento deiin questi ultimi giorni di scontro con la.Ipremiano lo scontro dicon lasale così dello 0,5%, raggiungendo il 30,1%. Va detto che allo stesso modo cresce anche il Pd: sempre mezzo punto percentuale in più e ora il partito di Elly Schlein si attesta al 23,7%. I dati derivano da una media ponderata di diversinazionali e fanno tornareal di sopra del 30%, quindi.