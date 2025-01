Sport.quotidiano.net - Nba, ecco tutti i convocati per l'All Star Game

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 31 gennaio 2025 - Con l'annuncio delle riserve, il quadro dei giocatori che parteciperanno al prossimo Nba All, in programma al Chase Center di San Francisco (la casa dei Golden State Warriors inaugurata nel 2019) nella notte italiana fra il 16 e il 17 febbraio, è completo. Ad Ovest, oltre ai fenomeni scelti per essere titolari (Steph Curry, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James, Kevin Durant e Nikola Jokic),la convocazione per gli esordienti Victor Wembanyama, Alperen Sengun e Jalen Williams, i veterani James Harden e Anthony Davis, a cui si uniscono Anthony Edwards e Jaren Jackson. Fra gli esclusi spiccano l'infortunato Luka Doncic, il compagno di squadra Kyrie Irving, Domantas Sabonis e Devin Booker. Iad Est Accanto a coloro che già erano stati selezionati per comporre il quintetto titolare, ossia Donovan Mitchell, Jalen Brunson, Jayson Tatum, Karl-Anthony Towns e Giannis Antetokounmpo, troviamo i debuttanti Evan Mobley, Cade Cunningham e Tyler Herro, e poi ancora Damian Lillard (che vinse il premio di Mvp nella passata edizione), Jaylen Brown, Pascal Siakam e Darius Garland.