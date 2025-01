Ilfattoquotidiano.it - Natisone, chiuse le indagini sulla tragedia: “Imperizia e negligenza, i tre giovani si potevano salvare”. Accusati 4 operatori

La Procura della Repubblica di Udine ha consegnato oggi l’avviso di conclusione dellealle quattro persone coinvolte nell’inchiestamorte dei tretravolti lo scorso 31 maggio dalla piena del. Si tratta di un operatore della Sala operativa regionale emergenza sanitaria Fvg e di tre vigili del fuoco: l’accusa per loro è di omicidio colposo. Lesono state svolte dai carabinieri del nucleo investigativo di Udine e dalla sezione aerea di Bolzano della guardia di finanza. L’inchiesta si è concentrata sulle comunicazioni tra la Sores Fvg e i vigili del fuoco della sala operativa di Udine, per verificare il rispetto dei protocolli dopo le numerose chiamate di soccorso di una delle vittime.“I quattro, mediante condotte colpose concorrenti, pere imprudenza, hanno cagionato la morte dei tre ragazzi, sorpresi da una piena improvvisa, mentre si trovavano sul greto del fiume, che li ha trascinati e uccisi per annegamento”.