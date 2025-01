Musica | dopo il ritorno con Coraggio Plug presenta il suo nuovo singolo S nasc s mor sul

Leggi su Ildenaro.it

Geolier, con "Il coraggio dei bambini", che ha segnato un'ulteriore evoluzione nella sua cifra stilistica, apre il 2025 anno con il brano "Ss mor sul" (https://wmi.lnk.to/ssmorsul; Warner Music Italy), fuori ora su tutte le piattaforme, anticipato da un freestyle pubblicato nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram. Un incoraggiamento a non avere paura di mostrarsi per ciò che si è davvero, senza cedere alla tentazione di indossare una maschera che non ci appartiene. Si nasce e si muore da soli e, in questo brano, Geolier ci ricorda che nella vita la vera vittoria è rimanere sempre fedeli a sé stessi. Il napoletano continua a essere protagonista delle barre del giovane. In "Ss mor sul" il rapper spinge ancora di più sull'acceleratore e dà voce alla parte più viscerale della sua scrittura, che trova il suo perfetto accompagnamento nella produzione degli amici e colleghi TonyTheTif e BIMO.