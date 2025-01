Casertanews.it - Muri che danno sul cortile interno, per il Comune sono da abbattere

Leggi su Casertanews.it

Il responsabile del settore urbanistico deldi Santa Maria Capua Vetere ha emanato un'ordinanza di demolizione per degli interventi eseguiti in assenza di permesso a costruire per un'immobile in via Cappabianca.Il provvedimento è stato adottato a seguito di un sopralluogo presso.