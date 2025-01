Juventusnews24.com - Monza Juve Primavera LIVE: Radu tra i pali, in attacco giocano Pugno e Vacca. Le scelte ufficiali

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2024/25Latorna in campo dopo la vittoria con l’Udinese nell’ultimo turno. Bianconeri in campo aper la giornata numero 23 di campionato,ntusnews24 vi racconta il match0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti dalle 15.00Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino: Mazza; Postiglione, Domanico, Longhi, Lupinetti, Berretta, Ballabio, Capolupo, Azarovs, De Bonis, Zanaboni. All. Brevi. A disp. Vailati, Bagnaschi, Pedrazzini, Giubrone, Troise, Viti, Gaye, Reita, Crasta, Scaramelli., Martinez, Ventre, Crapisto,, Pagnucco, Mazur, Rizzo, Ngana, Savio.