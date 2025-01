Veronasera.it - Monza-Hellas Verona: i convocati di Zanetti

Leggi su Veronasera.it

Mister Paoloha convocato 25 calciatori per, match valido per la 23a giornata della Serie A Enilive 2024/25, in programma domani, sabato 1 febbraio alle ore 15, all''U-Power Stadium' di. I nuovi arrivati Oyegoke e Niasse sono subito a disposizione, come il.