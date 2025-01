Modenatoday.it - Modena, cade dal monopattino: morto in ospedale il 38enne filippino

Non ce l’ha fatta M.J.J., ildi origine filippina che domenica scorsa era rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in via Vandelli, nella zona Tempio a. L’uomo, ricoverato in terapia intensiva all’di Baggiovara con un grave trauma cranico, è deceduto nei gironi.