Mister Movie | Addio ai Blu-ray registrabili di Sony dopo 18 anni volge al termine

ha recentemente annunciato cherà la produzione dei suoi supporti Blu-ray Disca partire da febbraio 2025, segnando la fine di quasi due decenni di evoluzione nella tecnologia dei supporti ottici. Questo cambiamento riguarda anche altri prodotti storici della compagnia, come i MiniDisc, i dati MD per la registrazione e le cassette MiniDV.La Fine di un’Era per i Supporti Ottici:Termina la Produzione di Blu-ray e MiniDiscL’annuncio diarriva a seguito della decisione di interrompere la produzione di dischi Blu-ray e supporti otticiper i consumatori già nel 2024. La compagnia ha continuato a produrre questi dispositivi per clienti aziendali e commerciali fino a che non sono diventati non redditizi. La crescente preferenza per i servizi di streaming e la diffusione della digitalizzazione hanno reso i supporti fisici sempre meno richiesti, con un declino rapido delle vendite commerciali.