Mire Trump sulla Groenlandia, Rubio: "Vogliamo evitare che la Cina prenda il controllo dell'isola"

Roma, 31 gennaio 2025 – “Gli Stati uniti vogliono controllare laper contrastare potenziali tentativi delladi prendere ildell'isola”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Marcoalla vigilia della su prima missione all'estero, che prevede tappe a Panama, in Guatemala, El Salvador, Costa Rica e Repubblica Dominicana. "E' assolutamente realistico che i cinesi, forse anche nel breve termine, tentino di fare inciò che hanno fatto al Canale di Panama e in altri luoghi, ovvero installare strutture che diano loro accesso all'Artico sotto la copertura di una società cinese", ha detto, che poi ha definito questo scenario "inaccettabile per la sicurezza nazionale". Già a dicembre, il presidenteaveva definito la proprietà della"una necessità assoluta", non escludendo nemmeno l'uso della forza militare.