Ilgiorno.it - Milano, torna Fill Your Bag by East Market: vintage sale a ingresso gratuito. Dove, quando e come funziona

, 31 gennaio 2025 – Al via da domani, sabato 1, a domenica 16 febbraio la nuova edizione diBag, l’evento didedicato esclusivamente all’abbigliamento. Per primi a portare in Italia ilal sacco con “Solo 1 Mese in Ticinese”,no per due settimane alle Colonne di San Lorenzo con unadinteramente dedicato all’abbigliamento e second hand in tutte le sue forme. Il gioco è semplice: saranno disponibili tre diverse borse a partire da 19 Euro nei formati piccola, media e grande. Queste potranno essere completamente riempite, scegliendo tra oltre 50mila capi selezionati con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli Anni ’60 agli Anni ’00. Divertirsi a scovare le proposte più alla moda per tutte le tasche, curiosare nelle ceste e negli scaffali in cerca dell’affare più vantaggioso, tra i migliori pezzi sempre accuratamente controllati dallo staff di